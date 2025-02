Milano, 4 feb. (LaPresse) – Roberto Eid Forest, capo della polizia di Orebro, in Svezia, ha affermato che è stato escluso il movente terroristico dietro la sparatoria nella scuola per adulti in cui sono morte almeno 10 persone. Lo riportano i media svedesi.

