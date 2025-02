Città del Vaticano (Vaticano), 3 feb. (LaPresse) – “In tutta la mia vita ho testimoniato la rinuncia all’odio e alla vendetta perché quando si lascia spazio all’odio si inquina la convivenza umana. Sono la donna più vecchia d’Europa ad avere una scorta e non ho fatto nulla”. Così la senatrice Liliana Segre in Vaticano al Summit internazionale dei diritti dei Bambini. “Nel 1938 conducevo una vita tranquilla – ha detto ancora Segre ripercorrendo la sua vicenda – quando una sera di fine estate mi sentii dire che non avrei potuto più andare a scuola. Eravamo circondati da un’indifferenza che è peggio della violenza. Chiedo agli studenti di non voltarsi dall’altra parte, di fare una scelta.”.

