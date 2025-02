Milano, 2 feb. (LaPresse) – “L’Ue risponderà con fermezza a qualsiasi partner commerciale che imponga ingiustamente o arbitrariamente tariffe sulle merci dell’Ue”. È quanto fa sapere un portavoce della Commissione europea. “L’Unione europea si rammarica della decisione degli Stati Uniti di imporre tariffe a Canada, Messico e Cina”, aggiunge, “al momento non siamo a conoscenza dell’imposizione di ulteriori tariffe sui prodotti dell’Ue. Le nostre relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti sono le più importanti al mondo. La posta in gioco è alta. Entrambi dovremmo cercare di rafforzare questa relazione”. “Le misure tariffarie generalizzate aumentano i costi delle imprese, danneggiano i lavoratori e i consumatori”, continua il portavoce, “i dazi creano inutili perturbazioni economiche e favoriscono l’inflazione. Sono dannose per tutte le parti. L’apertura dei mercati e il rispetto delle regole del commercio internazionale sono essenziali per una crescita economica forte e sostenibile. L’Ue è fermamente convinta che tariffe basse favoriscano la crescita e la stabilità economica all’interno di un sistema commerciale forte e basato su regole”.

