Washington (Usa), 2 feb. (LaPresse/AP) – L’amministrazione Trump ha messo in congedo due capi della sicurezza dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) dopo che questi si sono rifiutati di consegnare materiale classificato in aree riservate alle squadre di ispezione governative di Elon Musk. Lo hanno rivelato ad Associated Press un attuale e un ex funzionario statunitense. I membri del Department of Government Efficiency di Musk, noto come Doge, alla fine hanno ottenuto ieri l’accesso alle informazioni classificate dell’agenzia umanitaria, che includono rapporti di intelligence. I membri del Doge di Musk non avevano un’autorizzazione di sicurezza sufficientemente alta per accedere a tali informazioni, quindi i due funzionari di sicurezza dell’Usaid, John Vorhees e il suo vice Brian McGill, erano obbligati per legge a negare l’accesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata