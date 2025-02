Milano, 2 feb. (LaPresse) – “Ribadisco il no alla guerra che distrugge tutto, la vita. La guerra è sempre è una sconfitta. Rinnovo il mio appello ai governanti, soprattutto quelli di fede cristiana, affinché mettano il massimo impegno nei negoziati per la pace che metta fine a tutti i conflitti in corso”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

