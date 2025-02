Milano, 2 feb. (LaPresse) – Otto ultras dell’Udinese sono stati arrestati per l’assalto al treno sul quale viaggiavano i tifosi del Venezia, nella serata di ieri alla stazione di Basiliano. ll’arresto in flagranza di reato di 8 persone di cui 5 austriaci, 1 bosniaco, residenti in Austria e 1 albanese ed 1 italiano residenti a Udine e la denuncia a piede libero di 1 cittadino italiano.

