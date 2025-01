Francoforte (Germania), 31 gen. (LaPresse) – Non è passata al Bundestag una proposta per un disegno di legge per inasprire le politiche migratorie voluto da Cdu-Csu. La cosiddetta ‘legge per la limitazioni degli afflussi’ è stata respinta con 338 voti favorevoli e 350 contrari. Ci sono state cinque astensioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata