Torino, 30 gen. (LaPresse) – La Croce Rossa ha informato l’esercito israeliano che, oltre ad Arbel Yehoud, sono stati consegnati Gadi Mozes e cinque cittadini thailandesi. Lo riferisce l’Idf, citato da Times of Israel. La Croce Rossa li sta conducendo ora alle forze dell’Idf e dello Shin Bet all’interno di Gaza, per poi scortarli fuori dalla Striscia. Mozes non era chiaramente visibile durante la consegna, in mezzo al caos della folla.

