Washington (Usa), 29 gen. (LaPresse) – I vaccini hanno un “ruolo chiave” nella sanità pubblica e “i miei figli sono tutti vaccinati”. Lo ha detto Robert Kennedy Jr nelle sue dichiarazioni iniziali davanti alla commissione del Senato chiamata a confermare la sua nomina a segretario alla Salute. Durante il suo intervento, Kennedy è stato interrotto da una persona, prontamente allontanata, che contestava la sua nomina. La conferma della nomina di Kennedy potrebbe rivelarsi problematica per i Repubblicani, a seguito di alcune sue passate posizioni, in particolare in tema di vaccini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata