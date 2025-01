Francoforte (Germania), 29 gen. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha criticato i piani del leader della Cdu, Friederich Merz, per respingere tutti i migranti illegali alle frontiere e ha paragonato il candidato alla cancelleria dell’Unione (Cdu-Csu) al premier ungherese, Viktor Orban. Con questi piani “il Paese più grande dell’Unione europea violerebbe apertamente le leggi dell’Ue, come finora ha fatto solo Viktor Orban in Ungheria”, ha dichiarato Scholz nel suo intervento al Bundestag. Scholz ha parlato di “populismo”, aggiungendo che queste misure sarebbero “un segnale fatale” per gli altri Paesi Ue. “Non lo avrebbero fatto Konrad Adenauer, Hemlut Kohl, Willy Brandt e neanche Angela Merkel”, ha affermato il cancelliere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata