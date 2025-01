Milano, 29 gen. (LaPresse) – Sul caso Almasri “si è fatta disinformazione parlando di un avviso di garanzia che suppone, in realtà, che ci sia un atto dell’indagine, tant’è che è una comunicazione che in qualche modo coinvolge anche il difensore dell’indagato in relazione a un atto che può essere un interrogatorio o un atto irripetibile. Nulla di tutto questo e mi stupisce che si sia parlato pubblicamente anche da parte di esponenti del governo di avviso di garanzia, quando la legge costituzionale del 1989 prevede tutt’altro in ipotesi di questo tipo”. Lo ha detto il segretario dell’Anm, Salvatore Casciaro, a ‘Omnibus’ su La7. C’è una ritorsione nei confronti del governo per via della riforma della giustizia? “E’ semplicemente ridicolo. In realtà, c’è stata una denuncia che è stata presentata e una legge costituzionale, la n. 1 del 1989, prevede che la procura non possa svolgere delle indagini ma si limiti a recepire la notizia di reato e trasmettere gli atti. La comunicazione di iscrizione è un atto dovuto a garanzia del ministro indagato o dell’esponente del governo indagato, tant’è che viene invitato a presentare delle memorie dinanzi al cosiddetto Tribunale dei ministri, il quale svolgerà le sue indagini”, ha sottolineato Casciaro.

