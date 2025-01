Milano, 27 gen. (LaPresse) – La Jihad islamica palestinese ha diffuso un video dell’ostaggio Arbel Yehoud, la cui liberazione è prevista per giovedì. Nel video, Yehoud afferma che la data è il 25 gennaio, il che significa che apparentemente il video è stato girato due giorni fa. Yehoud poi rassicura la sua famiglia dicendo che sta “bene” e dice che spera di tornare presto a casa “come le altre ragazze”. Yehoud avrebbe dovuto essere rilasciata nel weekend, in quanto è una civile israeliana. Dopo le trattative, verrà rilasciata giovedì, insieme al soldato di sorveglianza Agam Berger e a un altro ostaggio. Lo riporta il Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata