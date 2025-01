Milano, 27 gen. (LaPresse) – “A me spiace che da parte del rabbino di Roma ci sia stata questa mancanza di conoscenza della storia dell’Anpi. L’Anpi ha mantenuto sempre la stessa linea, che è quella di due popoli in due Stati, fin dai tempi di Craxi e Andreotti. È evidente che le cose cambiano, ma cambiano non per colpa dell’Anpi. Mi riferisco all’orribile massacro di Hamas del 7 ottobre e le stragi incommensurabili fatte in conseguenza da Netanyahu a Gaza, fra l’altro con un governo formato da personaggi di una destra che non si vedeva da tempo come Smotrich, Ben Gvir, alcuni di questi impresentabili che si auto definiscono ‘fascisti’. Quello che dice il rabbino non corrisponde a realtà”. Così a LaPresse il presidente di Anpi Gianfranco Pagliarulo rispondendo all’affermazione del capo rabbino di Roma, Riccardo Di Segni.

