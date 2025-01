Washington (Usa), 23 gen. (LaPresse) – “Chiederò anche a tutte le nazioni della Nato di aumentare la spesa per la difesa al 5% del Pil, che è quanto avrebbe dovuto essere anni fa”. Lo ha detto Donald Trump parlando al forum di Davos. “Era solo al 2% e la maggior parte delle nazioni non ha pagato finché non sono arrivato io”, ha aggiunto il presidente Usa.

