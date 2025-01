Ankara (Turchia), 21 gen. (LaPresse/AP) – Un incendio è scoppiato in un hotel nella località sciistica di Kartalkaya, nella provincia di Bolu, nel nord-ovest della Turchia. Almeno 10 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite. Le immagini delle tv locali hanno mostrato il tetto e gli ultimi piani dell’hotel in fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

