Milano, 20 gen. (LaPresse) – “Ispirato dagli ideali della Nazione, terra di opportunità e di accoglienza per tutti, spero che sotto la Sua guida il popolo americano prosperi e si impegni sempre nella costruzione di una società più giusta, in cui non ci sia spazio per l’odio, la discriminazione o l’esclusione”. È il messaggio che Papa Francesco ha inviato a Donald Trump in occasione del suo insediamento alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti.

