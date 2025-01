Roma, 20 gen. (LaPresse) – Lorenzo Sonego (numero 55 al mondo) batte l’americano Learner Tien in quattro set (6-3, 6-2, 3-6, 6-1 il risultato) e vola ai quarti di finale degli Australian Open, prima prova del grande slam dell’anno che si disputa sui campi in cemento di Melbourne. Sonego raggiunge così Sinner che aveva, in precedenza, battuto il danese Rune, sempre in quattro set. Sonego affronterà il vincente nel match tra il francese Gael Monfils e l’americano Ben Shelton.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata