Bruxelles, 17 gen. (LaPresse) – Gli ambasciatori dell’Ue, riuniti nel Coreper stamani, hanno tenuto le votazioni per la nomina del Garante europeo della protezione dei dati. L’esito della votazione degli Stati membri ha indicato il Garante uscente, il polacco Wojciech Wiewiórowski, come preferito ed il candidato di nazionalità italiana, Bruno Gencarelli, come secondo preferito. I prossimi passi della procedura prevedono il negoziato tra Consiglio e Parlamento per giungere ad un accordo. Per il Consiglio, il negoziato sarà condotto dal futuro trio di Presidenza (Danimarca, Cipro e Irlanda).

