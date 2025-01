Roma, 17 gen. (LaPresse) – “Il problema non è Zaia, il problema è la regola generale. Lo stesso Zaia era favorevole a ridurre la scelta a dopo il secondo mandato. Lo diceva, c’è una registrazione televisiva”. Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani intervenendo a ‘Skystart’ su SkyTg24. “Secondo me non deve essere una questione di lottizzazione e spartizioni – ha aggiunto – Noi abbiamo detto ‘mettiamo sul tavolo dei candidati validi’, noi abbiamo fatto il nome di Flavio Tosi. Poi se si trova l’accordo sul nostro nome bene, se invece si trova l’accordo su un nome più forte io sono sempre dell’idea che è meglio avere un presidente di Regione della coalizione che un tuo candidato che non diventa presidente”, ha aggiunto.

