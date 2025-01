Roma, 17 gen. (LaPresse) – Una persona è rimasta gravemente ferita precipitando nella tromba dell’ascensore di una clinica nel quartiere Parioli a Roma. Secondo quanto ricostruito, pare che la cabina non fosse al piano, e dopo aver aperto la porta, la persona sia precipitata per tre piani all’interno del vano. Sul posto è intervenuta la Polizia, i vigili del fuoco e 118. Il ferito ha riportato delle fratture alle gambe ed è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I.

