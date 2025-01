Torino, 17 gen. (LaPresse) – Il servizio carcerario israeliano ha affermato che si sta preparando a rilasciare i detenuti palestinesi come parte dell’accordo per il cessate il fuoco con Hamas. Secondo una copia trapelata dell’accordo, citata da Times of Israel, oltre 1.700 detenuti palestinesi saranno liberati in cambio di 33 ostaggi israeliani nella prima fase dell’accordo. Nello specifico 700 terroristi, di cui 250-300 stanno scontando l’ergastolo; 1.000 cittadini di Gaza catturati dall’8 ottobre durante i combattimenti nella Striscia, e 47 prigionieri nuovamente arrestati in seguito all’accordo sulla liberazione di Gilad Shalit del 2011.

