Torino, 17 gen. (LaPresse) – Il governo israeliano si riunirà oggi alle 15:30 locali (le 14.30 in Italia) per approvare l’accordo di cessate il fuoco con Hamas. Lo ha affermato un portavoce del primo ministro Benjamin Netanyahu, citato da Times of Israel. In precedenza Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza per un’udienza sull’accordo, firmato ieri sera a Doha.

