Milano, 16 gen. (LaPresse) – “Stanno indagando, stanno indagando la procura e le forze dell’ordine. Per carità, ogni tanto qualche incidente può accadere, però avere una serie di eventi negli orari precisi in giorni conseguenti qualche dubbio l’ha fatto venire. Penso che ci sia materiale su cui le forze dell’ordine stanno ragionando e lavorando, perché sarebbe gravissimo che qualcuno per fare battaglia politica, per attaccare il ministro Salvini e segretario della Lega, danneggiasse la giornata di lavoratori, studenti, pendolari e turisti”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Cinque minuti’ in onda stasera su Rai1, rispondendo a una domanda sull’esposto di Fs sui ritardi dei treni dei giorni scorsi.

