Milano, 15 gen. (LaPresse) – “Ho fatto convocare stamani l’incaricato d’affari del Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto Trentini e per contestare l’espulsione di 3 nostri diplomatici da Caracas”. È quanto fa sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post sul social X. “L’Italia continuerà a chiedere al Venezuela di rispettare le leggi internazionali e la volontà democratica del suo popolo”, aggiunge Tajani.

