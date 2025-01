Gerusalemme, 15 gen. (LaPresse/AP) – L’ufficio del primo ministro israeliano Banjamin Netanyahu afferma che l’accordo di cessate il fuoco con Hamas non è ancora stato raggiunto, che i dettagli finali non sono ancora stati risolti e che spera che “i dettagli saranno finalizzati stasera”. La dichiarazione giunge dopo che diversi mediatori hanno riferito che Israele e Hamas hanno concordato un accordo per cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi e dopo che anche il presidente Usa Donald Trump lo ha annunciato in un post su Truth.

