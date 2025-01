Washington, 14 gen. (LaPresse/AP) – “Se non fosse stato per l’elezione del signor Trump e il suo imminente ritorno alla Presidenza, l’Ufficio ha valutato che le prove ammissibili erano sufficienti per ottenere e sostenere una condanna al processo”. È stato reso èubblico allo scoccare dalla mezzanotte il rapporto del procuratore speciale Jack Smith che ha indagato sull’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021 nel quale era coinvolto il presidente eletto Donald Trump.

