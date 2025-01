Roma, 14 gen. (LaPresse) – Una vasta operazione anticrimine, condotta dalla Polizia di Stato, è in corso nel territorio di Anzio e Nettuno, in provincia di Roma, da questa mattina all’alba. Numerosi sono gli arresti e le perquisizioni in corso nell’ambito di una indagine finalizzata al contrasto del narcotraffico coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, iniziata dopo un servizio televisivo dell’inviato di ‘Striscia la Notizia’, Vittorio Brumotti, sullo spaccio di droga ad Anzio andato in onda nel 2024. L’attività vede l’impiego di oltre 200 agenti, oltre a unità cinofile, polizia scientifica, reparti speciali e una aliquota della Guardia di Finanza per attività specifica.

