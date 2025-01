Milano, 13 gen. (LaPresse) – “Alex ora deve essere lasciato in pace, non ha praticamente ancora vissuto. Siamo contenti che sia finito un calvario giudiziario”. Lo dice a LaPresse l’avvocato Claudio Strata, difensore di Alex Cotoia assolto in appello bis dall’accusa di aver ammazzato il padre.

