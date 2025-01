Milano, 13 gen. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ha riferito che 5 soldati israeliani sono rimasti uccisi e altri 10 feriti stamattina nel nord della Striscia di Gaza. L’Idf precisa che 8 dei feriti sono in condizioni gravi. Al momento l’esercito non ha rivelato le circostanze dell’incidente, precisa il Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata