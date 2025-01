Washington (Usa), 13 gen. (LaPresse) – L’accordo per Gaza è vicino. Lo ha ribadito il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, in un briefing con i giornalisti. Sullivan ha anche riferito che l’Amministrazione Biden si è “strettamente coordinata” con l’Amministrazione entrante per dare alle parti coinvolte un “messaggio di unità” riguardo all’interesse nazionale Usa.

