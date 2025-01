Roma, 13 gen. (LaPresse) – “Questo è un periodo di grandi incertezze e tensioni nella vita internazionale, a causa di conflitti e ritorni ottocenteschi a una politica di potenza. Sembra quasi di essere in presenza di una sorta di ritorno a una politica di potenza estranea ai tempi e alla coscienza comune maturata dalla civiltà in questo nostro tempo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con i vincitori del concorso per Segretari di Legazione. “C’è un evidente contrasto con le esigenze del mondo che richiederebbero risposte comuni e condivise. E’ davvero una singolare contraddizione”, ha aggiunto.

