Roma, 10 gen. (LaPresse) – “Un quarto mandato a Giovanni Malagò? Non c’è nessuna posizione del governo, l’unica certezza è che c’è una norma”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, rispondendo a una domanda di LaPresse durante la conferenza stampa nella sala stampa estera a proposito di un possibile nuovo mandato per l’attuale presidente del Coni, in scadenza nei prossimi mesi, che richiederebbe un intervento legislativo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata