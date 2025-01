Milano, 10 gen. (LaPresse) – “Ha saputo della liberazione di Cecilia Sala, è rimasto soddisfatto da questo punto vista, preoccupato della sua situazione, ma sollevato di non essere più collegato direttamente alle sue condizioni. Mi ha fatto capire che per queste sofferenze di Cecilia non potrà più essere ritenuto responsabile”. Così il legale dell’ingegnere svizzero-iraniano Abedini, Alfredo De Francesc all’uscita dal carcere di Opera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata