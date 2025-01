Francoforte (Germania), 9 gen. (LaPresse) – “È molto positivo che oggi si tenga questo incontro qui a Ramstein. Innanzitutto perché dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno in termini di addestramento, in termini di equipaggiamento, per prolungare la lotta e prevalere in questa lotta”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, al suo arrivo alla riunione del grupppo di contatto per la difesa dell’Ucraina a Ramstein. “In secondo luogo, è importante che siamo qui, perché si tratta di condividere gli oneri e di garantire che siamo coinvolti insieme a tutti i paesi rappresentati qui oggi”, ha detto ancora Rutte, che ha citato l’esempio della Germania che “finora ha fornito quasi 30 miliardi di euro di supporto in addestramento e attrezzature per l’Ucraina. Ecco perché questo spirito di condivisione degli oneri sarà al centro dei nostri discorsi odierni”.

