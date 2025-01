San Salvador (El Salvador), 9 gen. (LaPresse/AP) – Un forte terremoto ha spaventato i residenti della capitale di El Salvador, San Salvador, che si sono riversati nelle strade. Finora non sono stati segnalati danni o morti. Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti (Usgs), la magnitudo del sisma è stata di 5.8. L’epicentro è stato a 9 km a est di Acajutla, a una profondità di 95 km. Il ministero dell’Ambiente di El Salvador ha riferito in via preliminare che il terremoto è stato registrato lungo la costa pacifica del Paese centroamericano, a sud-ovest di Santa Ana.

