Roma, 9 gen. (LaPresse) – In riferimento allo sciopero nazionale dei trasporti previsto per la giornata di domani, venerdì 10 gennaio, Fs precisa che l’agitazione sindacale non riguarderà Trenitalia. A fermarsi infatti saranno gli addetti della manutenzione di RFI,senza impatto sulla circolazione.

