Milano, 8 gen. (LaPresse) – Un operaio di 51 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in viale Risorgimento Cremasco, in provincia di Cremona. L’uomo stava lavorando sul tetto del capanno di una carrozzeria quando si è verificato un cedimento della struttura ed è caduto da una altezza di circa 5 metri.

