Roma, 7 gen. (LaPresse) – A Roma saranno presto attive le zone a vigilanza rafforzata. È quanto annunciato oggi dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, a conclusione della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica, tenutasi in Prefettura. Le aree interessate saranno quelle dell’Esquilino e delle stazioni Termini e Tuscolana. Da non confondere con le “zone rosse”, su queste zone sarà effettuato un ulteriore rafforzamento ordinario dei controlli. Al tavolo, presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini, hanno preso parte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Questore Roberto Massucci, il comandante provinciale dei carabinieri, generale Marco Pecci, e i vertici della Guardia di Finanza.

