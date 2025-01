Roma, 6 gen (LaPresse) – “È già uscito un comunicato. Io sono a Palazzo Chigi, fa fede il comunicato”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, rispondendo ai giornalisti in merito alla polemica sulla vicenda SpaceX in particolare dopo il tweet di Musk in cui dice di essere “pronto a fornire all’Italia il sistema di connettività più sicuro e avanzato”

