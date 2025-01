Milano, 6 gen. (LaPresse) – Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Tiburtina all’altezza di piazza delle Crociate a Roma. Il 30enne era in sella alla sua bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto l’incidente con una automobile, una Ford Fiesta, guidata da una donna di 32 anni.

