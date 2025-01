Milano, 5 gen. (LaPresse) – “Bene Giorgia Meloni da Donald Trump per parlare di pace, di collaborazione industriale e commerciale, di sicurezza e della liberazione di Cecilia Sala. Mentre altri in Italia e in Europa lo attaccano e lo ignorano, noi diciamo Go Donald Go!”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

