Washington (Usa), 4 gen. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in volo per raggiungere la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago. È quanto risulta a LaPresse da fonti vicine al presidente eletto degli Stati Uniti. L’aereo della premier è decollato questa mattina poco dopo le 11 e, dopo una scalo tecnico all’aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, ha ripreso il viaggio che questa notte la porterà negli Stati Uniti.

