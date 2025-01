Ancona, 4 gen. (La Presse) – Sono due le persone decedute nell’incidente stradale ad Ancona che ha causato la fuoriuscita di gas metano da una colonnina in zona Esino. Dalle prime indicazioni si tratterebbe di un uomo e una donna non ancora identificati. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118. Il Comune ha invitato i residenti della zona da via Lambro e via Esino a non uscire da casa e a chiudere le finestre.

