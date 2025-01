Milano, 3 gen. (LaPresse) – Un operaio di 38 anni, Francesco Stella, è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto stamani nella zona industriale di San Pietro Lametino, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro: è la prima vittima del lavoro del 2025. L’uomo stava lavorando su un soppalco quando, per cause tuttora in corso di accertamento, è caduto battendo la testa.

