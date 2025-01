Milano, 1 gen. (LaPresse) – L’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant si è dimesso dalla Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, pur rimanendo membro del partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu. In un annuncio trasmesso in diretta dalla televisione israeliana, l’alto parlamentare del Likud ha ricordato i suoi decenni di servizio militare e politico e si è attribuito il merito di aver degradato le capacità militari di Hamas, Hezbollah e dell’Iran, affermando al contempo di assumersi la responsabilità, in qualità di ex ministro della Difesa, del percorso che ha portato all’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023 e all’attuale guerra. “Come sul campo di battaglia, anche nel servizio pubblico ci sono momenti in cui bisogna fermarsi per valutare la situazione e scegliere il corso d’azione”, ha detto, sottolineando che il suo “viaggio non è ancora completo”. Lo riporta il Times of Israel.

