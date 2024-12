Milano, 29 dic. (LaPresse) – “Per onorare un grande americano, ordinerò un funerale ufficiale di Stato a Washington D.C. per James Earl Carter, Jr. 39° Presidente degli Stati Uniti, 76° Governatore della Georgia, Tenente della Marina degli Stati Uniti, diplomato all’Accademia Navale degli Stati Uniti e figlio prediletto di Plains, Georgia, che ha dato tutta la sua vita al servizio di Dio e del Paese”. È quanto ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una nota. “Oggi l’America e il mondo hanno perso uno straordinario leader, statista e umanitario. Per oltre sei decenni abbiamo avuto l’onore di chiamare Jimmy Carter un caro amico. Ma ciò che è straordinario di Jimmy Carter è che milioni di persone in tutta l’America e nel mondo che non lo hanno mai incontrato lo consideravano un caro amico”, si legge nella nota della Casa Bianca, “con la sua compassione e la sua chiarezza morale, ha lavorato per sradicare le malattie, forgiare la pace, far progredire i diritti civili e i diritti umani, promuovere elezioni libere ed eque, ospitare i senzatetto e difendere sempre gli ultimi tra noi. Ha salvato, sollevato e cambiato la vita di persone in tutto il mondo”.

