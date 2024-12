Milano, 28 dic. (LaPresse/AP) – Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con il suo omologo dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, per il “tragico incidente” dell’aereo azero precipitato vicino ad Aktau, in Kazakistan, in cui sono morte 38 persone. Putin si è scusato del fatto che lo schianto dell’aereo dell’Azerbaigian Airlines sia avvenuto nei cieli sopra la Russia, ha espresso ancora una volta le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Lo riporta Ria Novosti.

