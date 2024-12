Napoli, 28 dic. (LaPresse) – Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo. L’uomo, che era incensurato, è stato trovato senza vita in strada in via Bergamo, non lontano da un’abitazione e dal cortile di un’azienda. Secondo una prima ipotesi, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio tra due gruppi di persone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e i Carabinieri della compagnia di Treviglio che hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto e individuare i responsabili.

