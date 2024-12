Milano, 27 dic. (LaPresse) – Il ministero della Salute di Gaza ha affermato che l’esercito d’Israele ha appiccato il fuoco in diverse parti dell’ospedale Kamal Adwan, uno degli ultimi ospedali operativi nella parte più settentrionale della Striscia, dopo avervi fatto irruzione. Le fiamme hanno distrutto il laboratorio e il reparto di chirurgia dell’ospedale. Il ministero ha aggiunto che 25 pazienti e 60 operatori sanitari sono rimasti nella struttura su 75 pazienti e 180 membri del personale che si trovavano all’interno. “Il fuoco è divampato ovunque nell’ospedale”, ha detto un membro non identificato del personale dall’ospedale in un messaggio audio pubblicato sugli account social del direttore Hossam Abu Safiya. Il personale ha detto che ad alcuni pazienti evacuati è stato staccato l’ossigeno.“Attualmente ci sono pazienti che potrebbero morire da un momento all’altro”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata