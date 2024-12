Milano, 27 dic. (LaPresse) – Durante la caduta dell’aereo della Azerbaijan Airlines, avvenuta il giorno di Natale, “i droni da combattimento ucraini stavano effettuando attacchi terroristici contro le infrastrutture civili nelle città di Grozny e Vladikavkaz”. Lo ha affermato il capo dell’Agenzia federale russa per il trasporto aereo Dmitry Yadrov, come riporta Ria Novosti. A causa degli attacchi sulla cittadina cecena “è stato introdotto il regime di ‘copertura a tappeto’ nell’area dell’aeroporto di Grozny, che prevede il ritiro immediato di tutti gli aerei dallo spazio specificato”, ha aggiunto Yadrov. Il pilota avrebbe fatto due tentativi andati a vuoto di far atterrare l’aereo a Grozny e avrebbe quindi deciso di procedere verso l’aeroporto di Aktau.

